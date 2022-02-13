13 февраля 2022

В Пекине завершилось слушание по делу Валиевой. Оно длились почти 7 часов

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Результаты слушания ожидаются 14 февраля Фото:
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В Пекине завершилось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слушание дела продолжалось почти семь часов, оглашение результатов ожидается 14 февраля.

«Заседание состоялось в одном из пекинских отелей и продолжалось почти семь часов. Слушание дела прошло в онлайн-формате. В рамках слушания выступила сама Валиева. Ожидается, что официальный вердикт по делу будет озвучен в понедельник, 14 февраля», — сообщил телеканал «Матч ТВ».

Ранее в Международном агентстве по тестированию (ITA) подтвердили, что проба, взятая у Валиевой 25 декабря 2021 года, показала положительный результат на допинг. В крови у фигуристки обнаружили триметазидин — препарат, который применяется для профилактики приступов стенокардии и ишемической болезни сердца. Это лекарство входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового кодекса.

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В Пекине завершилось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слушание дела продолжалось почти семь часов, оглашение результатов ожидается 14 февраля. «Заседание состоялось в одном из пекинских отелей и продолжалось почти семь часов. Слушание дела прошло в онлайн-формате. В рамках слушания выступила сама Валиева. Ожидается, что официальный вердикт по делу будет озвучен в понедельник, 14 февраля», — сообщил телеканал «Матч ТВ». Ранее в Международном агентстве по тестированию (ITA) подтвердили, что проба, взятая у Валиевой 25 декабря 2021 года, показала положительный результат на допинг. В крови у фигуристки обнаружили триметазидин — препарат, который применяется для профилактики приступов стенокардии и ишемической болезни сердца. Это лекарство входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового кодекса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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