В Пекине завершилось слушание по делу Валиевой. Оно длились почти 7 часов

14 февраля 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

Результаты слушания ожидаются 14 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине В Пекине завершилось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слушание дела продолжалось почти семь часов, оглашение результатов ожидается 14 февраля. «Заседание состоялось в одном из пекинских отелей и продолжалось почти семь часов. Слушание дела прошло в онлайн-формате. В рамках слушания выступила сама Валиева. Ожидается, что официальный вердикт по делу будет озвучен в понедельник, 14 февраля», — сообщил телеканал «Матч ТВ». Ранее в Международном агентстве по тестированию (ITA) подтвердили, что проба, взятая у Валиевой 25 декабря 2021 года, показала положительный результат на допинг. В крови у фигуристки обнаружили триметазидин — препарат, который применяется для профилактики приступов стенокардии и ишемической болезни сердца. Это лекарство входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового кодекса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Пекине завершилось заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слушание дела продолжалось почти семь часов, оглашение результатов ожидается 14 февраля. «Заседание состоялось в одном из пекинских отелей и продолжалось почти семь часов. Слушание дела прошло в онлайн-формате. В рамках слушания выступила сама Валиева. Ожидается, что официальный вердикт по делу будет озвучен в понедельник, 14 февраля», — сообщил телеканал «Матч ТВ». Ранее в Международном агентстве по тестированию (ITA) подтвердили, что проба, взятая у Валиевой 25 декабря 2021 года, показала положительный результат на допинг. В крови у фигуристки обнаружили триметазидин — препарат, который применяется для профилактики приступов стенокардии и ишемической болезни сердца. Это лекарство входит в Запрещенный список Всемирного антидопингового кодекса.