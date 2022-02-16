На Украине заявили об успешной блокировке «Северного потока-2»

17 февраля 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Российский газопровод «угрожает» Украине и всей Европе, заявил Шмыгаль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» На сегодняшний день Украина успешно блокирует запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы (Украина — прим. URA.RU) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде „Северного потока — 2“ и будем продолжать это делать», — сообщил Шмыгаль в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, запись которого опубликована на YouTube-канале ICTV. Помимо этого, Шмыгаль заявил, что газопровод СП-2 несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Ранее президент США Джо Байден пригрозил России уничтожением «Северного потока — 2». Российский газопровод перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины, заявил лидер США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На сегодняшний день Украина успешно блокирует запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы (Украина — прим. URA.RU) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде „Северного потока — 2“ и будем продолжать это делать», — сообщил Шмыгаль в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, запись которого опубликована на YouTube-канале ICTV. Помимо этого, Шмыгаль заявил, что газопровод СП-2 несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Ранее президент США Джо Байден пригрозил России уничтожением «Северного потока — 2». Российский газопровод перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины, заявил лидер США.