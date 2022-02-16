16 февраля 2022

На Украине заявили об успешной блокировке «Северного потока-2»

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Российский газопровод «угрожает» Украине и всей Европе, заявил Шмыгаль Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

На сегодняшний день Украина успешно блокирует запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы (Украина — прим. URA.RU) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде „Северного потока — 2“ и будем продолжать это делать», — сообщил Шмыгаль в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, запись которого опубликована на YouTube-канале ICTV. Помимо этого, Шмыгаль заявил, что газопровод СП-2 несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил России уничтожением «Северного потока — 2». Российский газопровод перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины, заявил лидер США.

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На сегодняшний день Украина успешно блокирует запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Мы (Украина — прим. URA.RU) сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде „Северного потока — 2“ и будем продолжать это делать», — сообщил Шмыгаль в ходе телемарафона, посвященного объявленному Владимиром Зеленским Дню единения, запись которого опубликована на YouTube-канале ICTV. Помимо этого, Шмыгаль заявил, что газопровод СП-2 несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Ранее президент США Джо Байден пригрозил России уничтожением «Северного потока — 2». Российский газопровод перестанет существовать, если РФ «вторгнется» на территорию Украины, заявил лидер США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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