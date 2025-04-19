В Турции ждут нового раунда переговоров России и США

Следующие переговоры между Россией и США могут пройти в Турции. В администрации президента страны заявили, что вероятность этого довольно высокая.
«Да, такая вероятность есть. Она (вероятность — ред.) высокая с учетом уже имеющегося опыта», — заявили ТАСС представители администрации. При этом точную дату следующей встречи там не назвали.
Второй раунд переговоров США и России прошел 10 апреля в Стамбуле. Они продлились почти шесть часов, передает ОТР. Представители двух стран за это время обсудили вопросы о восстановлении работы своих дипломатических представительств. В МИД России заявили, что делегации обменялись нотами, подтверждающими договоренности о поддержке банковского обслуживания дипмиссий и взносов в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев, кторый тогда возглавил российскую делегацию, отметил, что переговоры прошли в позитивной атмосфере и способствовали нормализации работы диппредставительств.
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