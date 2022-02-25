Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского лидера Владимира Зеленского принести свои извинения президенту России Владимиру Путину. Об этом политик сообщил бойцам силовых структур Чечни.
«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», —передает слова Кадырова РБК.
Глава Чечни считает, что украинскому президенту нужно извиниться перед Владимиром Путиным как можно быстрее. В частности, пока он «занимает этот пост».
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинского лидера Владимира Зеленского принести свои извинения президенту России Владимиру Путину. Об этом политик сообщил бойцам силовых структур Чечни. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», —передает слова Кадырова РБК. Глава Чечни считает, что украинскому президенту нужно извиниться перед Владимиром Путиным как можно быстрее. В частности, пока он «занимает этот пост». Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.