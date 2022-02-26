ФСБ: украинские националисты расстреляли солдата ВСУ

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Националисты расстреляли солдата, который хотел найти убежище на территории России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты расстреляли солдата Вооруженных сил Украины за попытку найти убежище в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФСБ РФ.

«Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ. Он пытался найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и жилые кварталы. Российские военные уничтожили 821 объект украинской военной инфраструктуры, пишет «Национальная служба новостей».

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Украинские националисты расстреляли солдата Вооруженных сил Украины за попытку найти убежище в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФСБ РФ. «Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ. Он пытался найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. 24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и жилые кварталы. Российские военные уничтожили 821 объект украинской военной инфраструктуры, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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