В Кремле допустили расширение товаров, экспортируемых за рубли

30 марта 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Россия может проработать идею об увеличении списка товаров, которые экспортируются за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков к ходе конференц-колла. «Это идея, которая должна прорабатываться с учетом того, что существуют станы, которые проявляют интерес к взаиморасчетам в национальной валюте. Это может быть проработано, если будет поручение главы государства», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что страны, которые откажутся платить газ рублями, перестанут его получать. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил не останавливаться на газе, и продавать за рубли другие экспортируемые товары.