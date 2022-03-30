В Кремле допустили расширение товаров, экспортируемых за рубли

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, президент РФ, песков дмитрий, микрофон, путин владимир
Идея продавать товары за рубли будет проработана после поручения Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия может проработать идею об увеличении списка товаров, которые экспортируются за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков к ходе конференц-колла.

«Это идея, которая должна прорабатываться с учетом того, что существуют станы, которые проявляют интерес к взаиморасчетам в национальной валюте. Это может быть проработано, если будет поручение главы государства», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что страны, которые откажутся платить газ рублями, перестанут его получать. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил не останавливаться на газе, и продавать за рубли другие экспортируемые товары.

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Россия может проработать идею об увеличении списка товаров, которые экспортируются за рубли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков к ходе конференц-колла. «Это идея, которая должна прорабатываться с учетом того, что существуют станы, которые проявляют интерес к взаиморасчетам в национальной валюте. Это может быть проработано, если будет поручение главы государства», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Кремле заявили, что страны, которые откажутся платить газ рублями, перестанут его получать. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил не останавливаться на газе, и продавать за рубли другие экспортируемые товары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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