Российским военным простят долги, ДНР сменит власть в Мариуполе. Главное о спецоперации к 31 марта

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
В Генштабе успокоили россиян, призванных на срочную службу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приставы хотят простить российским военным долги на время спецоперации на Украине, Министерство обороны РФ показало переписку сына Байдена о биолабораториях Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 марта.

  • Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский заявил, что весенний призыв солдат-срочников в армию никак не связан с проведением спецоперации России на Украине. Он отметил, что в операции принимают участие лишь контрактники и офицеры.
  • В Мариуполе создается местная администрация Донецкой народной Республики. Соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин.
  • Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видеозапись, на котором украинские плененные в Мариуполе призывают нацистов сложить оружие. Также они осуждают украинскую власть и извиняются.
  • Банкам России следует отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников войск Росгвардии и социально незащищенных категорий граждан. С таким предложением выступили в федеральной службе судебных приставов (ФССП).
  • Сын американского лидера Джо Байдена сыграл важную роль в обеспечении финансовой возможности для создания биолабораторий на Украине. Эти данные следуют из переписки Хантера Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и подрядчиков Пентагона на Украине.

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Приставы хотят простить российским военным долги на время спецоперации на Украине, Министерство обороны РФ показало переписку сына Байдена о биолабораториях Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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