В Генштабе успокоили россиян, призванных на срочную службу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Приставы хотят простить российским военным долги на время спецоперации на Украине, Министерство обороны РФ показало переписку сына Байдена о биолабораториях Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 марта.
- Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский заявил, что весенний призыв солдат-срочников в армию никак не связан с проведением спецоперации России на Украине. Он отметил, что в операции принимают участие лишь контрактники и офицеры.
- В Мариуполе создается местная администрация Донецкой народной Республики. Соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин.
- Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видеозапись, на котором украинские плененные в Мариуполе призывают нацистов сложить оружие. Также они осуждают украинскую власть и извиняются.
- Банкам России следует отменить взыскание задолженности и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, сотрудников войск Росгвардии и социально незащищенных категорий граждан. С таким предложением выступили в федеральной службе судебных приставов (ФССП).
- Сын американского лидера Джо Байдена сыграл важную роль в обеспечении финансовой возможности для создания биолабораторий на Украине. Эти данные следуют из переписки Хантера Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и подрядчиков Пентагона на Украине.
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