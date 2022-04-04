Экономисты предрекли резкий приток денег из-за границы в РФ

04 апреля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

В России ожидается приток иностранной валюты Фото: Ken Teegardin/Flickr В России может начаться рекордный приток денег из-за рубежа, потенциальный профицит может составить 200-300 млрд долларов. Об этом сообщили экономисты. «Потенциальный профицит текущего счета может достичь уровня 250—300 млрд. долларов. Такой большой профицит в условиях невозможности направлять избыточные средства в долларах, евро и других западных валютах в официальные резервы (из-за санкций против Банка России) потребует абсорбции, иначе возникают риски ускорения инфляции», — цитирует РБК главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софью Донец. Этому поспособствует увеличение стоимостного объема экспорта энергоносителей РФ, а также сокращение товарного импорта в Россию до 50%. Изменения условий внешней торговли на фоне спецоперации на Украине отчасти хорошо повлияли на РФ за счет дальнейшего роста цен на энергоносители, сообщает издание со ссылкой на обзор IIF. В отношении части российских банков западные страны ввели санкции из-за спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию. Также оказалась заморожена часть валютных резервов Центробанка. Банк России ограничил ежемесячную сумму валютных переводов за границу. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России может начаться рекордный приток денег из-за рубежа, потенциальный профицит может составить 200-300 млрд долларов. Об этом сообщили экономисты. «Потенциальный профицит текущего счета может достичь уровня 250—300 млрд. долларов. Такой большой профицит в условиях невозможности направлять избыточные средства в долларах, евро и других западных валютах в официальные резервы (из-за санкций против Банка России) потребует абсорбции, иначе возникают риски ускорения инфляции», — цитирует РБК главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софью Донец. Этому поспособствует увеличение стоимостного объема экспорта энергоносителей РФ, а также сокращение товарного импорта в Россию до 50%. Изменения условий внешней торговли на фоне спецоперации на Украине отчасти хорошо повлияли на РФ за счет дальнейшего роста цен на энергоносители, сообщает издание со ссылкой на обзор IIF. В отношении части российских банков западные страны ввели санкции из-за спецоперации на Украине. Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию. Также оказалась заморожена часть валютных резервов Центробанка. Банк России ограничил ежемесячную сумму валютных переводов за границу.