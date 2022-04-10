Немцам не понравились слова Олафа Шольца о Владимире Путине Фото: Bundesregierung\Kugler

Участники митинга в поддержку Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Любеке освистали канцлера Олафа Шольца во время его выступления. Об этом пишет издание Hamburg.de.

«Канцлер заявил, что президент России Владимир Путин „разрушает будущее своей страны“. В ответ на эту фразу в толпе раздался свист и неодобрительные выкрики насчет самого Шольца. Представитель полиции позже заявил, что на митинге оказались около 150 человек с намерением сорвать выступление СДПГ громкими криками и свистом», — пишет Hamburg.de.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо поддерживать диалог с Путиным. Он также заявил, что «никогда не позволил бы себе оскорбить российского президента».