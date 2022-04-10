Немцы освистали Шольца за критику Путина. Видео

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Немцам не понравились слова Олафа Шольца о Владимире Путине Фото:

Участники митинга в поддержку Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Любеке освистали канцлера Олафа Шольца во время его выступления. Об этом пишет издание Hamburg.de.

«Канцлер заявил, что президент России Владимир Путин „разрушает будущее своей страны“. В ответ на эту фразу в толпе раздался свист и неодобрительные выкрики насчет самого Шольца. Представитель полиции позже заявил, что на митинге оказались около 150 человек с намерением сорвать выступление СДПГ громкими криками и свистом», — пишет Hamburg.de.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо поддерживать диалог с Путиным. Он также заявил, что «никогда не позволил бы себе оскорбить российского президента».

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Участники митинга в поддержку Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Любеке освистали канцлера Олафа Шольца во время его выступления. Об этом пишет издание Hamburg.de. «Канцлер заявил, что президент России Владимир Путин „разрушает будущее своей страны“. В ответ на эту фразу в толпе раздался свист и неодобрительные выкрики насчет самого Шольца. Представитель полиции позже заявил, что на митинге оказались около 150 человек с намерением сорвать выступление СДПГ громкими криками и свистом», — пишет Hamburg.de. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо поддерживать диалог с Путиным. Он также заявил, что «никогда не позволил бы себе оскорбить российского президента».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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