В Челябинске работницу детсада будут судить за убийство собаки

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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, собака, пляж, отдых, озеро, пляжный сезон
Собака весила около двух килограммов (фото из архива URA.RU) Фото:

В Калининский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении 36-летней женщины, обвиняемой в жестоком обращении с собакой, повлекшей ее гибель (ст. 245 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре района. Известно, что обвиняемая работает помощником воспитателя в детсаду.

«Дознанием установлено, что днем женщина 28 октября прошлого года во дворе дома № 22 по улице Кыштымская из-за ранее возникших неприязненных отношений с соседкой, ударила ее собаку породы той-терьер. Преступные действия подозреваемой повлекли гибель животного», — рассказали в прокуратуре.

Известно, что собаке по кличке Томик было 13 лет. Обвиняемой не нравилось, что хозяйка и ее мать периодически выгуливают животное во дворе на детской площадке. Ранее обвиняемая уже устроила скандал с матерью хозяйки пса и побила женщину, за что была привлечена к административной ответственности. Когда вновь увидела около дома женщину с собакой, стала гоняться за псом по всему двору на глазах у соседей, а затем догнала животное и пнула его с силой.

Пес подлетел вверх и упал на расщелину дерева, получив множество травм. Сама хозяйка предотвратить ситуацию не могла, так как имела травму ноги и ходила с палочкой. Вину обвиняемая признала.

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В Калининский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении 36-летней женщины, обвиняемой в жестоком обращении с собакой, повлекшей ее гибель (ст. 245 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре района. Известно, что обвиняемая работает помощником воспитателя в детсаду. «Дознанием установлено, что днем женщина 28 октября прошлого года во дворе дома № 22 по улице Кыштымская из-за ранее возникших неприязненных отношений с соседкой, ударила ее собаку породы той-терьер. Преступные действия подозреваемой повлекли гибель животного», — рассказали в прокуратуре. Известно, что собаке по кличке Томик было 13 лет. Обвиняемой не нравилось, что хозяйка и ее мать периодически выгуливают животное во дворе на детской площадке. Ранее обвиняемая уже устроила скандал с матерью хозяйки пса и побила женщину, за что была привлечена к административной ответственности. Когда вновь увидела около дома женщину с собакой, стала гоняться за псом по всему двору на глазах у соседей, а затем догнала животное и пнула его с силой. Пес подлетел вверх и упал на расщелину дерева, получив множество травм. Сама хозяйка предотвратить ситуацию не могла, так как имела травму ноги и ходила с палочкой. Вину обвиняемая признала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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