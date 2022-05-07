07 мая 2022
06 мая 2022

Челябинских водителей чаще других лишают прав за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт
80% случаев лишения прав приходится на езду в нетрезвом виде Фото:

Водителей из Челябинской области, Москвы и Подмосковья в 2021 году чаще других лишали прав за езду в нетрезвом виде. Такая ситуация наблюдается второй год подряд.

«Почти 80% случаев лишения прав водителей в России в прошлом году произошло из-за нахождения за рулем в нетрезвом виде и отказа проходить медицинское освидетельствование. Это следует из данных Госавтоинспекции», — пишет ТАСС.

В 2021 году из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении права управления транспортным средством. При этом из них почти 284 тысячи человек — за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По итогам года количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 14,7%.

Водительских прав в России лишают также за превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, оставления места ДТП, незаконное установление мигалки или сирены и т. д.

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Водителей из Челябинской области, Москвы и Подмосковья в 2021 году чаще других лишали прав за езду в нетрезвом виде. Такая ситуация наблюдается второй год подряд. «Почти 80% случаев лишения прав водителей в России в прошлом году произошло из-за нахождения за рулем в нетрезвом виде и отказа проходить медицинское освидетельствование. Это следует из данных Госавтоинспекции», — пишет ТАСС. В 2021 году из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении права управления транспортным средством. При этом из них почти 284 тысячи человек — за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По итогам года количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось на 14,7%. Водительских прав в России лишают также за превышение скоростного режима более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, оставления места ДТП, незаконное установление мигалки или сирены и т. д.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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