Спикер Совфеда сравнила такие ограничения с «охотой на ведьм» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Наказание для артистов, покинувших Россию из-за спецоперации на Украине, сродни «охоте на ведьм». Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отвечая на предложение ввести ограничения для уехавших деятелей культуры.

«Надо, чтобы не было „охоты на ведьм“. Это самое плохое, если такое начнется», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. Ее слова приводит РИА «Новости». По ее мнению, важнее то, что общество уже осудило такое поведение.

Заявление Матвиенко прозвучало в ответ на слова сенатора Павла Тараканова, который предложил ввести ограничения для артистов, выступивших против проведения спецоперации и покинувших страну. Под ограничениями подразумевается запрет на участие в проектах с использованием государственных и муниципальных средств, средств компаний с государственным участием или пользующихся государственной поддержкой.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее главной целью помощь жителям Донбасса. После начала спецоперации некоторые артисты покинули страну. Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал таких людей предателями.