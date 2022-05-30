Европарламент хочет решить вопрос о нефтяном эмбарго без Венгрии

30 мая 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе хотят запретить импорт нефти из России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер. «Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений», — сказал Вебер в интервью DPA, сообщает ТАСС. По его словам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет блокировать санкции на российскую нефть, то нужно будет решить вопрос без их участия. Орбану нужно показать, что он не может держать в заложниках остальных членов Евросоюза, высказался Вебер. Предполагается, что для принятия санкций в Евросоюзе члены должны были единогласны в своих решениях. ЕС хочет ввести эмбарго на российскую нефть, но Венгрия не одобряет инициативу. Из-за этого шестой пакет ограничений заблокирован, сообщает Life . Облегченную версию эмбарго на нефть пока не согласовали, передает сайт MK.RU со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе. Страны Евросоюза вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.

Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер. «Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений», — сказал Вебер в интервью DPA, сообщает ТАСС. По его словам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет блокировать санкции на российскую нефть, то нужно будет решить вопрос без их участия. Орбану нужно показать, что он не может держать в заложниках остальных членов Евросоюза, высказался Вебер. Предполагается, что для принятия санкций в Евросоюзе члены должны были единогласны в своих решениях. ЕС хочет ввести эмбарго на российскую нефть, но Венгрия не одобряет инициативу. Из-за этого шестой пакет ограничений заблокирован, сообщает Life. Облегченную версию эмбарго на нефть пока не согласовали, передает сайт MK.RU со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе. Страны Евросоюза вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.