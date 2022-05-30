Европарламент хочет решить вопрос о нефтяном эмбарго без Венгрии

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Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

«Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений», — сказал Вебер в интервью DPA, сообщает ТАСС. По его словам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет блокировать санкции на российскую нефть, то нужно будет решить вопрос без их участия. Орбану нужно показать, что он не может держать в заложниках остальных членов Евросоюза, высказался Вебер.

Предполагается, что для принятия санкций в Евросоюзе члены должны были единогласны в своих решениях. ЕС хочет ввести эмбарго на российскую нефть, но Венгрия не одобряет инициативу. Из-за этого шестой пакет ограничений заблокирован, сообщает Life. Облегченную версию эмбарго на нефть пока не согласовали, передает сайт MK.RU со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе. Страны Евросоюза вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.

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Евросоюз может ввести эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер. «Честно говоря, я устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений», — сказал Вебер в интервью DPA, сообщает ТАСС. По его словам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет блокировать санкции на российскую нефть, то нужно будет решить вопрос без их участия. Орбану нужно показать, что он не может держать в заложниках остальных членов Евросоюза, высказался Вебер. Предполагается, что для принятия санкций в Евросоюзе члены должны были единогласны в своих решениях. ЕС хочет ввести эмбарго на российскую нефть, но Венгрия не одобряет инициативу. Из-за этого шестой пакет ограничений заблокирован, сообщает Life. Облегченную версию эмбарго на нефть пока не согласовали, передает сайт MK.RU со ссылкой на европейский дипломатический источник в Брюсселе. Страны Евросоюза вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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