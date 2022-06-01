Суд по делу об убийстве свердловчанина сорван из-за «минирования»

Рассмотрение дела Алексея Малыгина и Андрея Иванникова, подозреваемых в похищении и убийстве екатеринбуржца Павла Пойменова, отложили из-за сообщения о «минировании» СИЗО №1 в Екатеринбурге, в котором находятся задержанные. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Малыгина и Иванникова не доставили в здание суда, потому что СИЗО №1, где они находились, поступило сообщение о якобы заминированном здании. В учреждении провели эвакуацию», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU сообщили, что заседание по делу Малыгина и Иванникова перенесли. Дело будет рассматриваться по намеченном ранее графику.
Представитель УФСБ по Свердловской области информировал URA.RU, что силовики проводят проверку анонимного сообщения с «минированием». Однако детали инцидента пока не раскрываются.
Малыгин и Иванников, по версии следствия, виновны в смерти Павла Пойменова. Предположительно, они, будучи пьяными, встретили Пойменова ночью, избили его, затолкали в машину и отвезли в лес, где мужчина умер от ударов руками, ногами и саперной лопатой. Мать Пойменова Марина Пегушина рассказала загадочную историю смерти своего сына.
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Рассмотрение дела Алексея Малыгина и Андрея Иванникова, подозреваемых в похищении и убийстве екатеринбуржца Павла Пойменова, отложили из-за сообщения о «минировании» СИЗО №1 в Екатеринбурге, в котором находятся задержанные. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Малыгина и Иванникова не доставили в здание суда, потому что СИЗО №1, где они находились, поступило сообщение о якобы заминированном здании. В учреждении провели эвакуацию», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU сообщили, что заседание по делу Малыгина и Иванникова перенесли. Дело будет рассматриваться по намеченном ранее графику. Представитель УФСБ по Свердловской области информировал URA.RU, что силовики проводят проверку анонимного сообщения с «минированием». Однако детали инцидента пока не раскрываются. Малыгин и Иванников, по версии следствия, виновны в смерти Павла Пойменова. Предположительно, они, будучи пьяными, встретили Пойменова ночью, избили его, затолкали в машину и отвезли в лес, где мужчина умер от ударов руками, ногами и саперной лопатой. Мать Пойменова Марина Пегушина рассказала загадочную историю смерти своего сына.