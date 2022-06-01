В Екатеринбурге эвакуировали всех находящихся в СИЗО №1 из-за сообщения о предполагаемом «минировании» здания. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В Екатеринбурге эвакуировали СИЗО №1 из-за поступившего сообщения о якобы заминированном здании. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, некоторые подсудимые не смогли попасть на запланированные заседания. Суды перенесли на более позднее время.
Другой собеседник агентства сообщил, что компетентные органы выясняют, кто мог отправить сообщение. По предположению силовиков, сообщение о минировании было ложным.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Там порекомендовали обратиться в УФСБ по региону. «Пока подробности инцидента не раскрываются, выполняются все предусмотренные в данном случае мероприятия, в том числе оперативные», — сообщили там.
Утром 2 июня эвакуировали здание Арбитражного суда Свердловской области. На почту учреждения пришло аналогичное сообщение.
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В Екатеринбурге эвакуировали всех находящихся в СИЗО №1 из-за сообщения о предполагаемом «минировании» здания. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Екатеринбурге эвакуировали СИЗО №1 из-за поступившего сообщения о якобы заминированном здании. Проводится проверка», — рассказал собеседник агентства. По его словам, некоторые подсудимые не смогли попасть на запланированные заседания. Суды перенесли на более позднее время. Другой собеседник агентства сообщил, что компетентные органы выясняют, кто мог отправить сообщение. По предположению силовиков, сообщение о минировании было ложным. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Там порекомендовали обратиться в УФСБ по региону. «Пока подробности инцидента не раскрываются, выполняются все предусмотренные в данном случае мероприятия, в том числе оперативные», — сообщили там. Утром 2 июня эвакуировали здание Арбитражного суда Свердловской области. На почту учреждения пришло аналогичное сообщение.