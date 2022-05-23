СМИ: в Британии завели уголовное дело на Петра Авена. «Живет не по средствам»

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Презентация книги Петра Авена
Петра Авена обвиняют в нарушении санкций Фото:
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На российского миллиардера Петра Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в окружении бизнесмена.

«В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушений санкций. В Великобритании из-за санкций Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. При этом британские власти считают, что он тратит значительно больше и живет не по средствам», — пишет ТАСС.

Петр Авен попал по санкции Великобритании в марте, пишет «Национальная служба новостей». Комментируя попадание в санкционный список бизнесмен заявил, что у него нет денег даже на то, чтобы нанять уборщицу, сообщает RT. Авен также покинул Совет директоров «Альфа-банка».

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На российского миллиардера Петра Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в окружении бизнесмена. «В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушений санкций. В Великобритании из-за санкций Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. При этом британские власти считают, что он тратит значительно больше и живет не по средствам», — пишет ТАСС. Петр Авен попал по санкции Великобритании в марте, пишет «Национальная служба новостей». Комментируя попадание в санкционный список бизнесмен заявил, что у него нет денег даже на то, чтобы нанять уборщицу, сообщает RT. Авен также покинул Совет директоров «Альфа-банка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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