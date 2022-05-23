СМИ: в Британии завели уголовное дело на Петра Авена. «Живет не по средствам»

23 мая 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Петра Авена обвиняют в нарушении санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На российского миллиардера Петра Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в окружении бизнесмена. «В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушений санкций. В Великобритании из-за санкций Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. При этом британские власти считают, что он тратит значительно больше и живет не по средствам», — пишет ТАСС. Петр Авен попал по санкции Великобритании в марте, пишет «Национальная служба новостей». Комментируя попадание в санкционный список бизнесмен заявил, что у него нет денег даже на то, чтобы нанять уборщицу, сообщает RT. Авен также покинул Совет директоров «Альфа-банка».

На российского миллиардера Петра Авена, который проживает в Великобритании, завели уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в окружении бизнесмена. «В Великобритании на Авена заведено уголовное дело. Статья — нарушений санкций. В Великобритании из-за санкций Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц. При этом британские власти считают, что он тратит значительно больше и живет не по средствам», — пишет ТАСС. Петр Авен попал по санкции Великобритании в марте, пишет «Национальная служба новостей». Комментируя попадание в санкционный список бизнесмен заявил, что у него нет денег даже на то, чтобы нанять уборщицу, сообщает RT. Авен также покинул Совет директоров «Альфа-банка».