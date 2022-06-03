Экономист: Россия оставит Европу без дешевой нефти

03 июня 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Россия нарастила поставки нефти в Юго-Восточную Азию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия переориентирует поставки своей нефти в страны Азии быстрее, чем вступят в силу новые европейские санкции. В результате ЕС останется без дешевых энергоносителей из РФ, заявил в интервью URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Россия нарастила поставки нефти в Юго-Восточную Азию, например, в Индию. Объем поставок там уже больше, чем в Европу, и, судя по тенденции, мы полностью поменяем рынок сбыта своей нефти еще до вступления санкций в силу. Европа может остаться без нефти гораздо быстрее, чем рассчитывает», — сказал эксперт. Переход на новые рынки не станет для России убыточным, уверен Пикин. По его словам, по итогам 2022 года страна получит рекордную прибыль от экспорта нефти, газа и других товаров, которая оценивается в 600 млрд долларов. Это в два раза больше, чем замороженные странами Запада валютные резервы Центробанка РФ. В феврале из-за санкций США, стран ЕС и других государств Россия лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов на общую сумму в 300 млрд долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад фактически украл эти деньги. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия переориентирует поставки своей нефти в страны Азии быстрее, чем вступят в силу новые европейские санкции. В результате ЕС останется без дешевых энергоносителей из РФ, заявил в интервью URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Россия нарастила поставки нефти в Юго-Восточную Азию, например, в Индию. Объем поставок там уже больше, чем в Европу, и, судя по тенденции, мы полностью поменяем рынок сбыта своей нефти еще до вступления санкций в силу. Европа может остаться без нефти гораздо быстрее, чем рассчитывает», — сказал эксперт. Переход на новые рынки не станет для России убыточным, уверен Пикин. По его словам, по итогам 2022 года страна получит рекордную прибыль от экспорта нефти, газа и других товаров, которая оценивается в 600 млрд долларов. Это в два раза больше, чем замороженные странами Запада валютные резервы Центробанка РФ. В феврале из-за санкций США, стран ЕС и других государств Россия лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов на общую сумму в 300 млрд долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад фактически украл эти деньги.