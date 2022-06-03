Главный по спорту в УрФУ отправился на границу с Донбассом. Видео

03 июня 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Турнир, организованный Евгением Шурмановым (по центру), прошел в Ростовской области Фото предоставлено Евгением Шурмановым Вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов прибыл в Ростовскую область, на границу с Донбассом. Там он провел спортивный праздник с раздачей подарков и инвентаря для 300 детей и школьников-беженцев из Донецка, Углегорска и Ясиноватой. Акция прошла в спортивном лагере «Ромашка» в Неклиновском районе (приграничная территория), рассказал URA.RU Шурманов. «Встреча с детьми беженцами, спортивный праздник и мастер-класс прошли в дружеской спортивной обстановке», — отметил он. «Особую благодарность в организации выражаю Андрею Кравченко, председателю Таганрогского спорткомитета Алексеею Македон, Владимиру Платунову», — добавил Шурманов. В празднике участвовали 300 детей Фото предоставлено Евгением Шурмановым Ранее, как писало URA.RU, в Донбасс и приграничные территории ездили и другие статусные свердловчане. Среди них, например, — вице-спикер заксо Виктор Шептий, депутат Госдумы Максим Иванов, замгубернатора Олег Чемезов и несколько замминистров. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор института физкультуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов прибыл в Ростовскую область, на границу с Донбассом. Там он провел спортивный праздник с раздачей подарков и инвентаря для 300 детей и школьников-беженцев из Донецка, Углегорска и Ясиноватой. Акция прошла в спортивном лагере «Ромашка» в Неклиновском районе (приграничная территория), рассказал URA.RU Шурманов. «Встреча с детьми беженцами, спортивный праздник и мастер-класс прошли в дружеской спортивной обстановке», — отметил он. «Особую благодарность в организации выражаю Андрею Кравченко, председателю Таганрогского спорткомитета Алексеею Македон, Владимиру Платунову», — добавил Шурманов. Ранее, как писало URA.RU, в Донбасс и приграничные территории ездили и другие статусные свердловчане. Среди них, например, — вице-спикер заксо Виктор Шептий, депутат Госдумы Максим Иванов, замгубернатора Олег Чемезов и несколько замминистров.