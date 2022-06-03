Жителям Челябинска покажут сокровища Московского Кремля

Челябинцы смогут увидеть работы знаменитого Карла Фаберже и других поставщиков Императорского Двора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске представят сокровища из Музеев Московского Кремля. Жители города станут первыми среди регионов России, кто сможет увидеть украшения аристократии и монарших домов России и Европы, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственного исторического музея Южного Урала.

«Выставка „Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.“ пройдет в Государственном историческом музее Южного Урала осенью 2022 года. Это первая полномасштабная выездная выставка драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля — на Южный Урал доставят более 300 произведений ювелирного искусства», — говорится в сообщении музея.

На выставке представят украшения Карла Фаберже и других Поставщиков Двора Его Императорского Величества. Это звание — знак высочайшего качества продукции, который фирмы того времени добивались больше восьми лет, уточнили в историческом музее.

Среди экспонатов — украшения членов монарших домов и аристократии России и Европы: броши, запонки, серьги, ожерелья, перстни и кольца, браслеты. Экскурсоводы расскажут, как отдельные экспонаты пережили войны и революции, и об отличиях московской и петербургской ювелирных школ.

Также будут представлены «кабинетские драгоценности» — вещи, выполненные по заказу Кабинета Его Императорского Величества для подарков подданным и иностранцам. Выставка состоится в рамках национального проекта «Культура». Она станет пятым проектом, который организуют правительство Челябинской области и Музеи Московского Кремля. Открытие запланировано на 18 октября.

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