В дома пермяков, пострадавших от непогоды, вернули электричество

В пермские дома, обесточенные ветром, вернули электричество Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Более 5,5 тысячам жителей Пермского края, чьи дома и квартиры были обесточены из-за шквалистого ветра, вернули электричество. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

«В общей сложности под отключение электроэнергии попали 1996 жилых домов с населением 5730 человек и 1 средняя общеобразовательная школа. По состоянию на 21.00 (мест.) во всех муниципальных образованиях электроснабжение восстановлено», — информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства. Аварийная ситуация возникла в 50 населенных пунктах в 10 пермских округах.

Над устранением проблемы, появившейся около четырех часов дня, работали 93 человека и 32 транспортные единицы. В ведомстве просят жителей края быть предельно внимательными и выключать электроприборы из сети при скачках напряжения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае сохранятся неблагоприятные погодные условия. 8 июня в Прикамье снова пройдут дожди с ветром до 25 метров в секунду.