07 июня 2022

В Челябинске ФСБ задержала фальшивомонетчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО, фальшивки, подделка, купюра, пять тысяч, деньги
Поддельные купюры злоумышленник приобрел в интернете Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали местного жителя при сбыте фальшивых купюр. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, злоумышленник приобрел купюры в интернете.

«Житель областного центра задержан при сбыте поддельных банковских билетов Банка России номиналом 5 тысяч рублей, которые приобрел в Интернете. Ранее он отбывал наказание за сбыт наркотических средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что решением суда фальшивомонетчик отправлен за решетку на четыре года. Учитывая тяжесть преступления, мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис назвала способы распознания фальшивых купюр. По словам специалиста, важно обратить внимание на водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали местного жителя при сбыте фальшивых купюр. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, злоумышленник приобрел купюры в интернете. «Житель областного центра задержан при сбыте поддельных банковских билетов Банка России номиналом 5 тысяч рублей, которые приобрел в Интернете. Ранее он отбывал наказание за сбыт наркотических средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В ведомстве добавили, что решением суда фальшивомонетчик отправлен за решетку на четыре года. Учитывая тяжесть преступления, мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ранее специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис назвала способы распознания фальшивых купюр. По словам специалиста, важно обратить внимание на водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...