В Челябинске ФСБ задержала фальшивомонетчика

Поддельные купюры злоумышленник приобрел в интернете Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали местного жителя при сбыте фальшивых купюр. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, злоумышленник приобрел купюры в интернете.

«Житель областного центра задержан при сбыте поддельных банковских билетов Банка России номиналом 5 тысяч рублей, которые приобрел в Интернете. Ранее он отбывал наказание за сбыт наркотических средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что решением суда фальшивомонетчик отправлен за решетку на четыре года. Учитывая тяжесть преступления, мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис назвала способы распознания фальшивых купюр. По словам специалиста, важно обратить внимание на водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.