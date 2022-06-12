Володин предупредил о ядерном конфликте в Европе из-за Украины

12 июня 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин предупредил об опасности передачи ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европе может начаться ядерный конфликт, если Украине передадут ядерное оружие. Так председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отреагировал на заявление депутата Европарламента, экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил направить Киеву ядерные боеголовки. «Сикорский провоцирует ядерный конфликт в Европе. Он не думает о будущем Украины и Польши. [Ему] необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром», — написал Володин в своем telegram-канале. Ранее Сикорский заявил, что Запад мог бы «подарить» Украине ядерное оружие для противостояния с Россией. По его словам, Киеву нужна такая помощь и Запад способен оказать ее, сообщает телеканал 360. Украина получает деньги и оружие от западных стран. Они помогают Киеву из-за спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что Запад подталкивает мир к началу ядерной войны. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Европе может начаться ядерный конфликт, если Украине передадут ядерное оружие. Так председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отреагировал на заявление депутата Европарламента, экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского, который предложил направить Киеву ядерные боеголовки. «Сикорский провоцирует ядерный конфликт в Европе. Он не думает о будущем Украины и Польши. [Ему] необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром», — написал Володин в своем telegram-канале. Ранее Сикорский заявил, что Запад мог бы «подарить» Украине ядерное оружие для противостояния с Россией. По его словам, Киеву нужна такая помощь и Запад способен оказать ее, сообщает телеканал 360. Украина получает деньги и оружие от западных стран. Они помогают Киеву из-за спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. Целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что Запад подталкивает мир к началу ядерной войны.