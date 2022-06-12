В МО Украины признались в отправке на фронт необученных солдат. «Как еще может быть?»

13 июня 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Министр обороны Украины признался в отправке на фронт необученных солдат Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев отправляет на передовую молодых неопытных солдат. В этом признался министр обороны страны Алексей Резников. «Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей. […] «А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают… Мир должен об этом знать», — рассказал Резников, передает The Economist. Кроме того, вернувшиеся с фронта солдаты жалуются на хаотичное командование армией и нехватку боеприпасов. Ранее экс-разведчик израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми оценил положение украинских войск на фронте, передает ФАН. По его словам, солдаты ВСУ несут огромные потери в рамках специальной военной операции. Согласно данным, которые передал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, с начала спецоперации украинская армия потеряла порядка 10 тысяч бойцов. Канадское издание Toronto Star передало жалобы иностранных наемников о том, что на Украине не хватает вооружения, медикаментов и обмундирования, в то время как украинские госслужащие это оружие продают, а машины скорой помощи используют для частных нужд. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. Приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения и уничтожать лишь военную инфраструктуру, вооружение и технику ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Киев отправляет на передовую молодых неопытных солдат. В этом признался министр обороны страны Алексей Резников. «Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей. […] «А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают… Мир должен об этом знать», — рассказал Резников, передает The Economist. Кроме того, вернувшиеся с фронта солдаты жалуются на хаотичное командование армией и нехватку боеприпасов. Ранее экс-разведчик израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми оценил положение украинских войск на фронте, передает ФАН. По его словам, солдаты ВСУ несут огромные потери в рамках специальной военной операции. Согласно данным, которые передал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, с начала спецоперации украинская армия потеряла порядка 10 тысяч бойцов. Канадское издание Toronto Star передало жалобы иностранных наемников о том, что на Украине не хватает вооружения, медикаментов и обмундирования, в то время как украинские госслужащие это оружие продают, а машины скорой помощи используют для частных нужд. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. Приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения и уничтожать лишь военную инфраструктуру, вооружение и технику ВСУ и нацбатов.