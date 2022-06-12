12 июня 2022

В МО Украины признались в отправке на фронт необученных солдат. «Как еще может быть?»

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
Министр обороны Украины признался в отправке на фронт необученных солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев отправляет на передовую молодых неопытных солдат. В этом признался министр обороны страны Алексей Резников.

«Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей. […] «А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают… Мир должен об этом знать», — рассказал Резников, передает The Economist. Кроме того, вернувшиеся с фронта солдаты жалуются на хаотичное командование армией и нехватку боеприпасов.

Ранее экс-разведчик израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми оценил положение украинских войск на фронте, передает ФАН. По его словам, солдаты ВСУ несут огромные потери в рамках специальной военной операции. Согласно данным, которые передал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, с начала спецоперации украинская армия потеряла порядка 10 тысяч бойцов. Канадское издание Toronto Star передало жалобы иностранных наемников о том, что на Украине не хватает вооружения, медикаментов и обмундирования, в то время как украинские госслужащие это оружие продают, а машины скорой помощи используют для частных нужд.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. Приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения и уничтожать лишь военную инфраструктуру, вооружение и технику ВСУ и нацбатов.

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Киев отправляет на передовую молодых неопытных солдат. В этом признался министр обороны страны Алексей Резников. «Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей. […] «А как еще может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают… Мир должен об этом знать», — рассказал Резников, передает The Economist. Кроме того, вернувшиеся с фронта солдаты жалуются на хаотичное командование армией и нехватку боеприпасов. Ранее экс-разведчик израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми оценил положение украинских войск на фронте, передает ФАН. По его словам, солдаты ВСУ несут огромные потери в рамках специальной военной операции. Согласно данным, которые передал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, с начала спецоперации украинская армия потеряла порядка 10 тысяч бойцов. Канадское издание Toronto Star передало жалобы иностранных наемников о том, что на Украине не хватает вооружения, медикаментов и обмундирования, в то время как украинские госслужащие это оружие продают, а машины скорой помощи используют для частных нужд. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. Приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения и уничтожать лишь военную инфраструктуру, вооружение и технику ВСУ и нацбатов.
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