Грузовой поезд насмерть сбил челябинку

Трагедия произошла в Кусинском районе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кусинском районе (Челябинская область) женщину насмерть сбил грузовой поезд на железнодорожной станции Баритная. Об этом 17 июня сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР (МСУТ).

«17 июня в 16 часов 35 мин на 1920 км ст. Баритная грузовым поездом смертельно травмирована женщина. Она переходила пути с нечетного на четный участок кривой поезд не видела», — заявили в надзорном ведомстве.

Следователи Центрального МСУТ СКР устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.