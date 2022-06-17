Грузовой поезд насмерть сбил челябинку

Трагедия произошла в Кусинском районе (фото из архива)
В Кусинском районе (Челябинская область) женщину насмерть сбил грузовой поезд на железнодорожной станции Баритная. Об этом 17 июня сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР (МСУТ).
«17 июня в 16 часов 35 мин на 1920 км ст. Баритная грузовым поездом смертельно травмирована женщина. Она переходила пути с нечетного на четный участок кривой поезд не видела», — заявили в надзорном ведомстве.
Следователи Центрального МСУТ СКР устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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