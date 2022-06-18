Медведев усомнился в возобновлении переговоров Москвы и Киева

Дмитрий Медведев ответил главному переговорщику от Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение о том, возможно ли возобновление переговоров России и Украины в августе. С таким заявлением он выступил в своем telegram-канале.

«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить», — засомневался Медведев.

Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия ранее заявил, что Киев может вернуться к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта к концу лета этого года. 14 мая Украина фактически вышла из переговорного процесса с РФ.

Спецоперацию в Украине проводит с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Он также пообещал, что РФ будет поддерживать жителей республики, уточняет телеканал 360.

Для урегулирования конфликта между Россией и Украиной стороны провели несколько раундов переговоров, в ходе которых украинская сторона неоднократно меняла позицию, пишет «Дни.ру». В итоге стороны так ни к чему не пришли.

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