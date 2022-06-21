СК возбудил уголовное дело по ДТП с челябинскими туристами на М-5

Экскурсионный автобус на трассе врезался в фуру (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом, который врезался в фуру на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Расследование начато по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, 20 июня водитель автобуса на трассе в Ашинском районе допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь взрослых и двое детей: 12-летние девочка и мальчик, находившиеся в автобусе. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование находится на контроле у руководства СУ СКР области.

Ранее стало известно, что водитель автобуса, попавшего в ДТП, неоднократно судим, в том числе за совершение тяжких преступлений и оказание услуг ненадлежащего качества. Он не справился с управлением и в районе проведения ремонта дороги и допустил столкновение автобуса с грузовиком. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора и опроверг версию водителя о том, что он плохо видел дорогу из-за тумана.