Журналисты показали зачистку украинских территорий от нацбатов

22 июня 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

На пути к Авдеевке началась зачистка населенных пунктов от украинских боевиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На пути к Авдеевке (городу в центральной части Донецкой области) началась зачистка населенных пунктов, откуда боевики обстреливают Донецк и пригородные поселки. Журналисты побывали в одном из таких подразделений вместе с вооруженными силами ЛНР и ДНР. «Мы сегодня будем подавлять огневые точки противника, откуда ведется обстрел Донецка, Ясиноватой, Макеевки. <…> Не по нам ведется огонь, а по мирному населению», — заметил один из военных. Его слова приводит Пятый канал. На подавление огневых точек работают российские летчики. «В небе работают вертолеты буквально над головой, идут с сопровождением до позиций ВСУ», — заметил журналист. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает мирным жителям Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины» Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На пути к Авдеевке (городу в центральной части Донецкой области) началась зачистка населенных пунктов, откуда боевики обстреливают Донецк и пригородные поселки. Журналисты побывали в одном из таких подразделений вместе с вооруженными силами ЛНР и ДНР. «Мы сегодня будем подавлять огневые точки противника, откуда ведется обстрел Донецка, Ясиноватой, Макеевки. <…> Не по нам ведется огонь, а по мирному населению», — заметил один из военных. Его слова приводит Пятый канал. На подавление огневых точек работают российские летчики. «В небе работают вертолеты буквально над головой, идут с сопровождением до позиций ВСУ», — заметил журналист. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает мирным жителям Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»