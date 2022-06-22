Журналисты показали зачистку украинских территорий от нацбатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У, выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, жертвы, погибшие, донецк, последствия, донецкая народная республика, днр, взрыв, точка у, пострадавшие, обстрел
На пути к Авдеевке началась зачистка населенных пунктов от украинских боевиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На пути к Авдеевке (городу в центральной части Донецкой области) началась зачистка населенных пунктов, откуда боевики обстреливают Донецк и пригородные поселки. Журналисты побывали в одном из таких подразделений вместе с вооруженными силами ЛНР и ДНР.

«Мы сегодня будем подавлять огневые точки противника, откуда ведется обстрел Донецка, Ясиноватой, Макеевки. <…> Не по нам ведется огонь, а по мирному населению», — заметил один из военных. Его слова приводит Пятый канал.

На подавление огневых точек работают российские летчики. «В небе работают вертолеты буквально над головой, идут с сопровождением до позиций ВСУ», — заметил журналист.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает мирным жителям Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

На пути к Авдеевке (городу в центральной части Донецкой области) началась зачистка населенных пунктов, откуда боевики обстреливают Донецк и пригородные поселки. Журналисты побывали в одном из таких подразделений вместе с вооруженными силами ЛНР и ДНР. «Мы сегодня будем подавлять огневые точки противника, откуда ведется обстрел Донецка, Ясиноватой, Макеевки. <…> Не по нам ведется огонь, а по мирному населению», — заметил один из военных. Его слова приводит Пятый канал. На подавление огневых точек работают российские летчики. «В небе работают вертолеты буквально над головой, идут с сопровождением до позиций ВСУ», — заметил журналист. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает мирным жителям Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...