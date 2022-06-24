В Екатеринбурге произошел массовый сбой в работе «Яндекс.Такси»

В Екатеринбурге не работает «Яндекс.Такси» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге не работает сервис для вызова такси. Речь идет об агрегаторе «Яндекс.Такси». Горожане не могут совершить поездку. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Я всегда заказываю „Яндекс.Такси“. Сегодня хотела поехать по магазинам. Как обычно, вошла в приложение, но заказать машину не смогла», — говорит жительница Екатеринбурга Екатерина.

По словам другой горожанки Анны, из-за сбоя в программе она чуть не опоздала на важную встречу. «У меня сегодня была назначена важная встреча. Я всегда пользуюсь „Яндекс.Такси“. Раньше никаких проблем не было, а тут как-то сбой, из-за которого я не могла заказать машину. Я потратила минут 15, чтоб найти автомобиль, и чуть было не опоздала на важную встречу», — посетовала горожанка. «В итоге я поймала попутку».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси». На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что приложение «Яндекс.Такси» перестало показывать стоимость поездок в Екатеринбурге.