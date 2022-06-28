Челябинские депутаты добились в Госдуме льгот для самозанятых

Самозанятые получат новые льготы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для самозанятых граждан России установлены преференции в рамках развития малоформатной торговли. Соответствующий закон, инициированный депутатами Законодательного собрания Челябинской области, был принят 28 июня во втором и третьем чтении Государственной думой России.

«Сейчас законодательством установлено, что схемой размещения нестационарных торговых объектов должно предусматриваться размещение не менее чем 60% нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов. Закон распространит действие этих положений на физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“», — уточнили в ТАСС.

Преференции для самозанятых в данной сфере установлены до 2027 года. Это крайний срок, установленный федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“» с 1 января 2020 года.