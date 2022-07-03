Британский генерал: военные РФ «неизбежно» займут ДНР и ЛНР

03 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Украинцы не смогут выгнать российскую армию из Донбасса, считает генерал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные неизбежно займут Донецкую и Луганскую республики и ВСУ не смогут выгнать их обратно. Такое заявление сделал экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат. «Занятие ДНР и ЛНР практически неизбежно. Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти. У украинцев не хватит сил, чтобы изгнать их», — сказал Даннат в интервью телеканалу Sky News. Он допустил, что после этого спецоперация РФ приостановится и начнутся «содержательные переговоры». Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. Завершением стало освобождение Лисичанска, цитирует «Царьград» главу народной республики Леонида Пасечника. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля, целью стало освобождение Донбасса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские военные неизбежно займут Донецкую и Луганскую республики и ВСУ не смогут выгнать их обратно. Такое заявление сделал экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат. «Занятие ДНР и ЛНР практически неизбежно. Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти. У украинцев не хватит сил, чтобы изгнать их», — сказал Даннат в интервью телеканалу Sky News. Он допустил, что после этого спецоперация РФ приостановится и начнутся «содержательные переговоры». Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. Завершением стало освобождение Лисичанска, цитирует «Царьград» главу народной республики Леонида Пасечника. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля, целью стало освобождение Донбасса.