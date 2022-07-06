06 июля 2022

Три человека пострадали в жестком ДТП в Магнитогорске.Видео

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Очевидцы говорят, что машину с пострадавшими подрезал другой автомобиль Фото:

Авария с участием автомобиля Daewoo Nexia произошла на улице Труда в Магнитогорске (Челябинская область). По сообщениям очевидцев, в результате ДТП пострадали три человека, машина получила серьезные механические повреждения.

«Все живы, подрезали, черная авто. Двоих сами вытащили, парням повезло. Третий — переломы руки, ноги, возможно более тяжелые ранения», — написал один из очевидцев в паблике «На дорогах Магнитки».

Судя по видеозаписи с городских камер наблюдения, Daewoo Nexia подрезал другой автомобиль, из-за чего иномарка резко свернула с дороги и врезалась в бордюр. В ГИБДД региона ДТП пообещали прокомментировать позднее.

Автомобиль получил серьезные повреждения

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Авария с участием автомобиля Daewoo Nexia произошла на улице Труда в Магнитогорске (Челябинская область). По сообщениям очевидцев, в результате ДТП пострадали три человека, машина получила серьезные механические повреждения. «Все живы, подрезали, черная авто. Двоих сами вытащили, парням повезло. Третий — переломы руки, ноги, возможно более тяжелые ранения», — написал один из очевидцев в паблике «На дорогах Магнитки». Судя по видеозаписи с городских камер наблюдения, Daewoo Nexia подрезал другой автомобиль, из-за чего иномарка резко свернула с дороги и врезалась в бордюр. В ГИБДД региона ДТП пообещали прокомментировать позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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