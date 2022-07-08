Украина атаковала Херсонскую область

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ТРЦ Фабрика. Херсон, город херсон, разрушенный торговый центр
Украина нанесла ракетный удар по Новой Каховке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина нанесла ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинские националисты готовили теракты в Херсоне. В том числе, готовилось покушение на главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.

Обновлено в 15:44. По заявлению властей Херсона, атака на Каховскую ГЭС была отражена. «ПВО успешно отразила украинскую ракетную атаку на Каховскую ГЭС, предотвратила выход из строя важного для региона объекта, угрозы для Северо-Крымского канала нет», — сообщили херсонские власти РИА «Новости».

Херсонская область находится под контролем российских военных. Ее освободили в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители региона уже начали получать российские паспорта.

Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ.

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Украина нанесла ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», — сказал Стремоусов РИА «Новости». Ранее сообщалось, что украинские националисты готовили теракты в Херсоне. В том числе, готовилось покушение на главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Обновлено в 15:44. По заявлению властей Херсона, атака на Каховскую ГЭС была отражена. «ПВО успешно отразила украинскую ракетную атаку на Каховскую ГЭС, предотвратила выход из строя важного для региона объекта, угрозы для Северо-Крымского канала нет», — сообщили херсонские власти РИА «Новости». Херсонская область находится под контролем российских военных. Ее освободили в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители региона уже начали получать российские паспорта. Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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