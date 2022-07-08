Украина атаковала Херсонскую область

08 июля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Украина нанесла ракетный удар по Новой Каховке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина нанесла ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», — сказал Стремоусов РИА «Новости». Ранее сообщалось, что украинские националисты готовили теракты в Херсоне. В том числе, готовилось покушение на главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Обновлено в 15:44. По заявлению властей Херсона, атака на Каховскую ГЭС была отражена. «ПВО успешно отразила украинскую ракетную атаку на Каховскую ГЭС, предотвратила выход из строя важного для региона объекта, угрозы для Северо-Крымского канала нет», — сообщили херсонские власти РИА «Новости». Херсонская область находится под контролем российских военных. Ее освободили в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители региона уже начали получать российские паспорта. Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина нанесла ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», — сказал Стремоусов РИА «Новости». Ранее сообщалось, что украинские националисты готовили теракты в Херсоне. В том числе, готовилось покушение на главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Обновлено в 15:44. По заявлению властей Херсона, атака на Каховскую ГЭС была отражена. «ПВО успешно отразила украинскую ракетную атаку на Каховскую ГЭС, предотвратила выход из строя важного для региона объекта, угрозы для Северо-Крымского канала нет», — сообщили херсонские власти РИА «Новости». Херсонская область находится под контролем российских военных. Ее освободили в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Жители региона уже начали получать российские паспорта. Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ.