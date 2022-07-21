Великобритания не стала оперативно отказываться от ресурсов из РФ

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новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания введет запрет на прямой и параллельный импорт российской нефти только с 31 декабря. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства страны.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов… Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа 2022 года, и запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с началом российской спецоперации на Украине. Так, 15 июля Еврокомиссия предложила седьмой пакет ограничений против РФ. Глава Комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла, что ограничения будут включать эмбарго на импорт золота из России. Однако позже стало известно, что ЕС оставил лазейку в антироссийских санкциях, запретив импорт золота из России только в виде порошка, полуфабрикатов, золотых монет и отходов. Еврокомиссия не запрещает ввозить ювелирные украшения из золота, отмечал журнал Politico.