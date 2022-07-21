Американские СМИ назвали следующую цель армии РФ. «Украину хотят отрезать от моря»

22 июля 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Без выхода к морю Украина потеряет от 60 до 80% своего ВВП, пишет американский журнал Foreign Policy Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные чиновники считают, что ВС РФ в скором времени «продвинутся» в сторону Одессы, чтобы взять под контроль юго-западное побережье страны и целиком отрезать Украину от моря. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на западных чиновников. «В США большинство аналитиков уверены, что российские войска в ближайшее время продвинутся в сторону Одессы, чтобы взять под контроль юго-западное побережье страны и полностью отрезать Украину от моря», — сказал один из чиновников, его слова передает журнал Foreign Policy. Чиновники отмечают, что это будет сокрушительным ударом по Украине и ее экономике. По их словам, без выхода к морю Украина потеряет от 60 до 80% своего ВВП. Они считают, что фактически это означает «полный крах украинского государства». В ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Западные чиновники считают, что ВС РФ в скором времени «продвинутся» в сторону Одессы, чтобы взять под контроль юго-западное побережье страны и целиком отрезать Украину от моря. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy, ссылаясь на западных чиновников. «В США большинство аналитиков уверены, что российские войска в ближайшее время продвинутся в сторону Одессы, чтобы взять под контроль юго-западное побережье страны и полностью отрезать Украину от моря», — сказал один из чиновников, его слова передает журнал Foreign Policy. Чиновники отмечают, что это будет сокрушительным ударом по Украине и ее экономике. По их словам, без выхода к морю Украина потеряет от 60 до 80% своего ВВП. Они считают, что фактически это означает «полный крах украинского государства». В ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.