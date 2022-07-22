Лавров: Черногорию и Северную Македонию настраивают против РФ

23 июля 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

По его словам, Черногорию и Северную Македонию пытаются сделать инструментом антироссийской игры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителей Черногории и Северной Македонии настраивают против России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их «инструментом» в антироссийской игре. Это то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточно-европейских стран»», — доложил Лавров. Интервью с ним опубликовано на сайте МИД РФ. В марте этого года в Белом доме попросили блогеров видеохостинга TikTok заявлять, что в США растут цены на бензин и газ из-за России. Издание Foxbusiness сообщило, что через несколько дней после этого блогер Элли Зейлер с 10 миллионов подписчиков в TikTok, опубликовала видео о стоимости бензина в США. На камеру она возмущалась на тему того, что газ слишком дорогой, а уровень инфляции в США достигло четырехкратного десятилетнего максимума. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Жителей Черногории и Северной Македонии настраивают против России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Сейчас поразительная перемена между тем, что чувствуют черногорцы и македонцы в отношении России, и то, что заставляют их политиков делать из Брюсселя, ЕС, НАТО. Это попытка сделать их «инструментом» в антироссийской игре. Это то же самое, что пытались сделать из Украины и из ряда других восточно-европейских стран»», — доложил Лавров. Интервью с ним опубликовано на сайте МИД РФ. В марте этого года в Белом доме попросили блогеров видеохостинга TikTok заявлять, что в США растут цены на бензин и газ из-за России. Издание Foxbusiness сообщило, что через несколько дней после этого блогер Элли Зейлер с 10 миллионов подписчиков в TikTok, опубликовала видео о стоимости бензина в США. На камеру она возмущалась на тему того, что газ слишком дорогой, а уровень инфляции в США достигло четырехкратного десятилетнего максимума. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, целью западных санкций был удар по каждому гражданину России.