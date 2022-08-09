Свердловчане показали лицо извращенца, снимавшего фото под юбками

09 августа 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге мужчина пытался сделать фото «под юбкой» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге мужчина пытался сделать фото «под юбкой». Горожанин фотографировал девушек в продуктовом магазине. Инцидент произошел в «Пятерочке» на улице Санаторная, 1. «Сегодня я зашла в „Пятерочку“ на Санаторной. Когда я стояла у витрины, то почувствовала, что рядом за мной кто-то есть. Обернувшись, я увидела странного мужика, который быстро отошел и что-то разглядывал в телефоне. Я пошла в его сторону и встала снова у витрины. И тут я поняла, что он замышляет. Я быстро убежала в другой отдел и начала сама следить за мужчиной. Как я и думала, он делает фото „под юбкой“ у девушек. Видимо, фото получилось удачным, и он вышел из магазина. Спасибо охраннику, который просмотрел видео», — рассказала подписчица паблика «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU отправила запрос в УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что сообщение по данному факту в территориальный отдел полиции не поступало. Ранее агентство сообщило, что в столице Урала появился мужчина на велосипеде, который домогается до проходящих мимо девушек. По словам очевидцев, велосипедист истерически смеется и нападает на женщин в случае, если те дают отпор.

В Екатеринбурге мужчина пытался сделать фото «под юбкой». Горожанин фотографировал девушек в продуктовом магазине. Инцидент произошел в «Пятерочке» на улице Санаторная, 1. «Сегодня я зашла в „Пятерочку“ на Санаторной. Когда я стояла у витрины, то почувствовала, что рядом за мной кто-то есть. Обернувшись, я увидела странного мужика, который быстро отошел и что-то разглядывал в телефоне. Я пошла в его сторону и встала снова у витрины. И тут я поняла, что он замышляет. Я быстро убежала в другой отдел и начала сама следить за мужчиной. Как я и думала, он делает фото „под юбкой“ у девушек. Видимо, фото получилось удачным, и он вышел из магазина. Спасибо охраннику, который просмотрел видео», — рассказала подписчица паблика «Инцидент Екатеринбург». Редакция URA.RU отправила запрос в УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что сообщение по данному факту в территориальный отдел полиции не поступало. Ранее агентство сообщило, что в столице Урала появился мужчина на велосипеде, который домогается до проходящих мимо девушек. По словам очевидцев, велосипедист истерически смеется и нападает на женщин в случае, если те дают отпор.