Киев ударил по ядерным отходам ЗАЭС, РФ уничтожила бригады ВСУ. Главное к вечеру 11 августа

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ трижды ударили по Запорожской атомной станции, сообщили в региональной ВГА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС и пожарную часть вблизи станции. Армия России уничтожила более половины личного состава двух украинских бригад в Донецкой народной республике. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 августа.

Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Вооруженные силы Украины обстреляли хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС и пожарную часть вблизи станции. Армия России уничтожила более половины личного состава двух украинских бригад в Донецкой народной республике. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 августа. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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