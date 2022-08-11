ВСУ трижды ударили по Запорожской атомной станции, сообщили в региональной ВГА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС и пожарную часть вблизи станции. Армия России уничтожила более половины личного состава двух украинских бригад в Донецкой народной республике. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 августа.
- Российская армия ликвидировала более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по словам главы ведомства Игоря Конашенкова, в рядах ВСУ фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление занимаемых позиций.
- Военные формирования Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и прилегающие к ней территории с помощью РСЗО и тяжелой артиллерии. По словам главы военно-гражданской администрации Запорожья Евгения Балицкого, в районе хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС зафиксировано минимум три попадания снарядов ВСУ. В МИД РФ заявили, что последствия обстрела станции могут привести к катастрофе, масштабнее аварии в Чернобыле.
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил о массовом отступлении украинских войск в Донбассе. По его словам, союзным силам ДНР и РФ удается продвигаться по всем направлениям.
- Вооруженные силы Украины обстреляли пивоваренный завод в Донецке, в результате чего произошла утечка аммиака. Военный корреспондент NA «NEWS FRONT» Георгий Медведев заявил, что обстрел был произведен умышленно, а цель удара выбрана изначально. Пресс-служба МЧС ДНР сообщала о трех пострадавших.
- Великобритания собирается поставить на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальностью до 80 километров. Об этом рассказал глава Минобороны страны Бен Уоллес.
- Служба безопасности Украины (СБУ) готовится к проведению масштабной карательной зачистки Харькова от граждан, лояльных к политике России. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.
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