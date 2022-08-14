Синицина и Кацалапов ответили тренеру, отправившему их на пенсию

Никита Кацалапов продолжит спортивную карьеру Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не завершили свою карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры», — передает «Матч ТВ». О намерении спортсменов завершить карьеру заявлял их тренер Александр Жулин. Позднее он сам опроверг информацию: «Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Он перезвонил мне и сейчас даст опровержение. Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили».

Жулин ранее сказал, что Кацалапов и Синицина завершили карьеру, передает Sport24 . По его словам, у Кацалапова проблемы со спиной. Также причиной такого решения стал возраст и отсутствие мотивации, фигурист является двукратным олимпийским чемпионом, отмечал тренер.

Кацалапов и Синицина выступали на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Спортсмены завоевали серебряную медаль.