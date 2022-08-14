Синицина и Кацалапов ответили тренеру, отправившему их на пенсию

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Никита Кацалапов продолжит спортивную карьеру Фото:

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не завершили свою карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры», — передает «Матч ТВ». О намерении спортсменов завершить карьеру заявлял их тренер Александр Жулин. Позднее он сам опроверг информацию: «Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Он перезвонил мне и сейчас даст опровержение. Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили».

Жулин ранее сказал, что Кацалапов и Синицина завершили карьеру, передает Sport24. По его словам, у Кацалапова проблемы со спиной. Также причиной такого решения стал возраст и отсутствие мотивации, фигурист является двукратным олимпийским чемпионом, отмечал тренер.

Кацалапов и Синицина выступали на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Спортсмены завоевали серебряную медаль.

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Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не завершили свою карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ». «Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры», — передает «Матч ТВ». О намерении спортсменов завершить карьеру заявлял их тренер Александр Жулин. Позднее он сам опроверг информацию: «Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Он перезвонил мне и сейчас даст опровержение. Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили». Жулин ранее сказал, что Кацалапов и Синицина завершили карьеру, передает Sport24. По его словам, у Кацалапова проблемы со спиной. Также причиной такого решения стал возраст и отсутствие мотивации, фигурист является двукратным олимпийским чемпионом, отмечал тренер. Кацалапов и Синицина выступали на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Спортсмены завоевали серебряную медаль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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