Посольство РФ ответило на домыслы США о «фильтрационных лагерях»

26 августа 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

Посольство РФ ответило США по домыслам о «фильтрационных лагерях» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Посольство РФ отреагировало на слова США о том, что руками России в ДНР создаются «фильтрационные лагеря». Представители отметили, что США уже восемь лет закрывает глаза на жестокие действия со стороны украинских неонацистов. В посольстве отметили, что еще с 2014 года представители Киева заявляют о применении в отношении жителей Юго-Востока Украины «специальных мер» по отношению к гражданам, связанных с сепаратистами. Также исполняющий обязанности министр обороны Украины Михаил Коваль утверждал о том, что в его ведомстве имеется «достаточно мощная база», чтобы выявить фильтрацию даже женщин и детей. Об этом посольство РФ написало в своем telegram-канале. «Иными словами, речь шла о полной зачистке всех, кого украинские спецслужбы заподозрят в нелояльности засевшему в Киеве неонацистам. С тех пор деяния украинских властей становились все более жестокими. США на протяжении восьми лет предположили этого не замечать. В упор не нравится и сейчас», — написали в посольстве. При этом в Штаты продолжают транслировать домыслы о создании Россией в ДНР «фильтрационных учреждениях», а также мысли о том, что РФ причастна к разрушением зданий и учреждений в республике. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в фильтрационный лагерь блогера Дмитрия Городецкого из-за его возмущения запретом на русский язык. Также на Украине решили создать совет по дерусификации.

Посольство РФ отреагировало на слова США о том, что руками России в ДНР создаются «фильтрационные лагеря». Представители отметили, что США уже восемь лет закрывает глаза на жестокие действия со стороны украинских неонацистов. В посольстве отметили, что еще с 2014 года представители Киева заявляют о применении в отношении жителей Юго-Востока Украины «специальных мер» по отношению к гражданам, связанных с сепаратистами. Также исполняющий обязанности министр обороны Украины Михаил Коваль утверждал о том, что в его ведомстве имеется «достаточно мощная база», чтобы выявить фильтрацию даже женщин и детей. Об этом посольство РФ написало в своем telegram-канале. «Иными словами, речь шла о полной зачистке всех, кого украинские спецслужбы заподозрят в нелояльности засевшему в Киеве неонацистам. С тех пор деяния украинских властей становились все более жестокими. США на протяжении восьми лет предположили этого не замечать. В упор не нравится и сейчас», — написали в посольстве. При этом в Штаты продолжают транслировать домыслы о создании Россией в ДНР «фильтрационных учреждениях», а также мысли о том, что РФ причастна к разрушением зданий и учреждений в республике. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) отправила в фильтрационный лагерь блогера Дмитрия Городецкого из-за его возмущения запретом на русский язык. Также на Украине решили создать совет по дерусификации.