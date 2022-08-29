Челябинский бухгалтер тратила бюджетные деньги на косметологов

Женщину признали виновной в мошенничестве (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске бывшего главного бухгалтера муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Лидер» осудили за мошенничество. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, похищенные деньги женщина тратила на косметические салоны и путешествия.

«В суде установлено, что бывший главный бухгалтер «Спортивный комплекс «Лидер» в период с марта 2021 года по август 2021 года изготавливала подложные реестры на выплату работникам зарплаты с завышенными суммами. Начисленные денежные средства затем переводились на банковский счет подсудимой», — заявили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Указанным способом челябинка совершила хищение свыше 2,6 млн рублей. В суде подсудимая в полном объеме признала вину, возместила причиненный ущерб.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы.