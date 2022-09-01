СБУ боролась с украинцами, желающими получить паспорта РФ и Польши

СБУ проводила спецоперации против получения украинцами гражданства Венгрии, Польши и России

02 сентября 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

СБУ боролась с получением украинцами паспортов России, Венгрии и Польши Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, с целью предотвратить получение гражданами паспортов других стран — России, Румынии, Польши и Венгрии. Об этом свидетельствуют секретные документы херсонского отделения спецслужбы, брошенные при бегстве ее сотрудников после начала спецоперации РФ. «Наиболее опасными тенденциями является получение украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: РФ, Румыния, Венгрия, Польша», — приводит РИА «Новости» содержание документов. Отмечается, что для борьбы с такими гражданами СБУ использовала заказные статьи, в которых утверждалось, что «двойное гражданство несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и консолидации украинского государства». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. С 11 июля граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В частности, российские паспорта начали получать жители Харьковской и Херсонской областей. В ответ на это украинские власти запустили работу над законопроектом об уголовной ответственности за получение гражданства России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) проводила спецоперации, включая публикацию заказных статей, с целью предотвратить получение гражданами паспортов других стран — России, Румынии, Польши и Венгрии. Об этом свидетельствуют секретные документы херсонского отделения спецслужбы, брошенные при бегстве ее сотрудников после начала спецоперации РФ. «Наиболее опасными тенденциями является получение украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: РФ, Румыния, Венгрия, Польша», — приводит РИА «Новости» содержание документов. Отмечается, что для борьбы с такими гражданами СБУ использовала заказные статьи, в которых утверждалось, что «двойное гражданство несет значительную угрозу национальной безопасности Украины и консолидации украинского государства». Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. С 11 июля граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. В частности, российские паспорта начали получать жители Харьковской и Херсонской областей. В ответ на это украинские власти запустили работу над законопроектом об уголовной ответственности за получение гражданства России.