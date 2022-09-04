Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев назвал Соловьева «подонком» за слова про «мерзотную либероту»

05 сентября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Боксер Егор Мехонцев вспомнил про телеведущего Владимира Соловьева, когда записывал видеообращение к подписчикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев назвал подонком телеведущего Владимира Соловьева. С таким заявлением Мехонцев выступил во время видеообращения к подписчикам в соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «<…> такой же подонок, как и Соловьев!», — заявил Мехонцев, говоря про одного из кандидатов в губернаторы Свердловской области. В комментариях у боксера решили уточнить, почему он считает Соловьева подонком, в ответ на это Мехонцев заявил: «потому что назвал людей, проживающих в Свердловской области, скоплением мерзотной либероты и сборищем подонков». Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев в конце апреля заявил, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». В одном из своих эфиров журналист, негодуя по поводу уральской столицы, заодно раскритиковал и Ельцин Центр за непатриотизм.

Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев назвал подонком телеведущего Владимира Соловьева. С таким заявлением Мехонцев выступил во время видеообращения к подписчикам в соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «<…> такой же подонок, как и Соловьев!», — заявил Мехонцев, говоря про одного из кандидатов в губернаторы Свердловской области. В комментариях у боксера решили уточнить, почему он считает Соловьева подонком, в ответ на это Мехонцев заявил: «потому что назвал людей, проживающих в Свердловской области, скоплением мерзотной либероты и сборищем подонков». Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев в конце апреля заявил, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». В одном из своих эфиров журналист, негодуя по поводу уральской столицы, заодно раскритиковал и Ельцин Центр за непатриотизм.