04 сентября 2022

Олимпийский чемпион по боксу Мехонцев назвал Соловьева «подонком» за слова про «мерзотную либероту»

© Служба новостей «URA.RU»
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Боксер Егор Мехонцев вспомнил про телеведущего Владимира Соловьева, когда записывал видеообращение к подписчикам Фото:

Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев назвал подонком телеведущего Владимира Соловьева. С таким заявлением Мехонцев выступил во время видеообращения к подписчикам в соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

«<…> такой же подонок, как и Соловьев!», — заявил Мехонцев, говоря про одного из кандидатов в губернаторы Свердловской области. В комментариях у боксера решили уточнить, почему он считает Соловьева подонком, в ответ на это Мехонцев заявил: «потому что назвал людей, проживающих в Свердловской области, скоплением мерзотной либероты и сборищем подонков».

Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев в конце апреля заявил, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». В одном из своих эфиров журналист, негодуя по поводу уральской столицы, заодно раскритиковал и Ельцин Центр за непатриотизм.

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Олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев назвал подонком телеведущего Владимира Соловьева. С таким заявлением Мехонцев выступил во время видеообращения к подписчикам в соцсети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «<…> такой же подонок, как и Соловьев!», — заявил Мехонцев, говоря про одного из кандидатов в губернаторы Свердловской области. В комментариях у боксера решили уточнить, почему он считает Соловьева подонком, в ответ на это Мехонцев заявил: «потому что назвал людей, проживающих в Свердловской области, скоплением мерзотной либероты и сборищем подонков». Ранее URA.RU сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев в конце апреля заявил, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». В одном из своих эфиров журналист, негодуя по поводу уральской столицы, заодно раскритиковал и Ельцин Центр за непатриотизм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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