Полиция задержала челябинцев, разбивших стекло в троллейбуса

В Челябинске пассажиры общественного транспорта разбили лобовое стекло троллейбуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, задержаны двое участников конфликта.
«В районе ТК „Кольцо“ сотрудниками полиции установлены и задержаны нарушители, разбившие лобовое стекло троллейбуса №5. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции „Советский“ для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
По предварительной версии, разбивший лобовое окно мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он и его товарищ устроили в салоне конфликт с водителем-женщиной, требуя остановку в неположенном месте.
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