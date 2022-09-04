04 сентября 2022

Полиция задержала челябинцев, разбивших стекло в троллейбуса

Челябинская полиция задержала пассажиров, разбивших стекло троллейбуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция на улицах города во время эпидемии коронавируса. Челябинск, полицейские, полиция, дпс
Хулиганов доставили в отдел полиции «Советский» Фото:

В Челябинске пассажиры общественного транспорта разбили лобовое стекло троллейбуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, задержаны двое участников конфликта.

«В районе ТК „Кольцо“ сотрудниками полиции установлены и задержаны нарушители, разбившие лобовое стекло троллейбуса №5. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции „Советский“ для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

По предварительной версии, разбивший лобовое окно мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он и его товарищ устроили в салоне конфликт с водителем-женщиной, требуя остановку в неположенном месте.

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В Челябинске пассажиры общественного транспорта разбили лобовое стекло троллейбуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, задержаны двое участников конфликта. «В районе ТК „Кольцо“ сотрудниками полиции установлены и задержаны нарушители, разбившие лобовое стекло троллейбуса №5. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции „Советский“ для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По предварительной версии, разбивший лобовое окно мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он и его товарищ устроили в салоне конфликт с водителем-женщиной, требуя остановку в неположенном месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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