Полиция задержала челябинцев, разбивших стекло в троллейбуса

Челябинская полиция задержала пассажиров, разбивших стекло троллейбуса

05 сентября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Хулиганов доставили в отдел полиции «Советский» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске пассажиры общественного транспорта разбили лобовое стекло троллейбуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, задержаны двое участников конфликта. «В районе ТК „Кольцо“ сотрудниками полиции установлены и задержаны нарушители, разбившие лобовое стекло троллейбуса №5. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции „Советский“ для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По предварительной версии, разбивший лобовое окно мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он и его товарищ устроили в салоне конфликт с водителем-женщиной, требуя остановку в неположенном месте.

В Челябинске пассажиры общественного транспорта разбили лобовое стекло троллейбуса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, задержаны двое участников конфликта. «В районе ТК „Кольцо“ сотрудниками полиции установлены и задержаны нарушители, разбившие лобовое стекло троллейбуса №5. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции „Советский“ для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По предварительной версии, разбивший лобовое окно мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он и его товарищ устроили в салоне конфликт с водителем-женщиной, требуя остановку в неположенном месте.