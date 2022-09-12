12 сентября 2022

В челябинском правительстве появилось новое ведомство. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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XIII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные закупки». Москва, подшивалов юрий, щегрикович олег
Руководителем ОГКУ «Представительство Челябинской области при правительстве РФ» назначен Олег Щегрикович Фото:

В правительстве Челябинской области появилось новое ведомство — ОГКУ «Представительство Челябинской области при правительстве РФ». Его руководителем назначили Олега Щегриковича. Информация об этом появилась в информационной системе СБИС.

«Областное казенное госучреждение (ОГКУ) „Представительство Челябинской области при правительстве РФ“ зарегистрировано 7 сентября 2022 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве. Руководителем назначен Щегрикович Олег Харитонович», — следует из данных СБИС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 сентября подписал положение об оплате труда работникам новой структуры, которое опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, оплата труда работников ОГКУ состоит из оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Ранее Текслер уволил Олега Щегриковича с поста первого замруководителя постпредства Челябинской области в Москве. В июле стало известно о предстоящей ликвидации постпредства. Вместо ликвидируемой структуры региональные власти создали ОГКУ «Представительство Челябинской области при правительстве РФ».

В новом учреждении будут работать не госслужащие, а технические специалисты по найму. В их полномочия входит обеспечение взаимодействия губернатора и правительства региона с правительством РФ и федеральными ведомствами в Москве.

ОГКУ «Представительство Челябинской области при правительстве РФ» зарегистрировано 7 сентября 2022 года
Фото:

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В правительстве Челябинской области появилось новое ведомство — ОГКУ «Представительство Челябинской области при правительстве РФ». Его руководителем назначили Олега Щегриковича. Информация об этом появилась в информационной системе СБИС. «Областное казенное госучреждение (ОГКУ) „Представительство Челябинской области при правительстве РФ“ зарегистрировано 7 сентября 2022 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве. Руководителем назначен Щегрикович Олег Харитонович», — следует из данных СБИС. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 сентября подписал положение об оплате труда работникам новой структуры, которое опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, оплата труда работников ОГКУ состоит из оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. Ранее Текслер уволил Олега Щегриковича с поста первого замруководителя постпредства Челябинской области в Москве. В июле стало известно о предстоящей ликвидации постпредства. Вместо ликвидируемой структуры региональные власти создали ОГКУ «Представительство Челябинской области при правительстве РФ». В новом учреждении будут работать не госслужащие, а технические специалисты по найму. В их полномочия входит обеспечение взаимодействия губернатора и правительства региона с правительством РФ и федеральными ведомствами в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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