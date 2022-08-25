25 августа 2022

Из челябинского правительства уволились два руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер подписал два заявления подчиненных об отставке Фото:

Губернатор Алексей Текслер уволил первого замруководителя постпредства Челябинской области в Москве Олега Щегриковича и первого замначальника экспертно-аналитического управления правительства Андрея Кондратьева. Соответствующие постановления опубликованы на интернет-портале официальной информации.

«Освободить Щегриковича Олега Харитоновича от замещаемой должности первого заместителя руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы по инициативе гражданского служащего. Освободить Кондратьева Андрея Михайловича от замещаемой должности первого заместителя начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов.

В мае ушел с занимаемой должности глава постпредства в Москве. В июле стало известно о ликвидации самого постпредства и радикальном сокращении его штатов до 14 человек. Вместо этой структуры создается областное казенное госучреждение (ОГКУ) «Представительство Челябинской области при правительстве РФ». В ОГКУ будут работать не госслужащие, а технические специалисты по найму. Функции же останутся прежними: обеспечение взаимодействия губернатора и правительства региона, исполнительных органов власти с правительством РФ и федеральными ведомствами в Москве.

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Губернатор Алексей Текслер уволил первого замруководителя постпредства Челябинской области в Москве Олега Щегриковича и первого замначальника экспертно-аналитического управления правительства Андрея Кондратьева. Соответствующие постановления опубликованы на интернет-портале официальной информации. «Освободить Щегриковича Олега Харитоновича от замещаемой должности первого заместителя руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы по инициативе гражданского служащего. Освободить Кондратьева Андрея Михайловича от замещаемой должности первого заместителя начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов. В мае ушел с занимаемой должности глава постпредства в Москве. В июле стало известно о ликвидации самого постпредства и радикальном сокращении его штатов до 14 человек. Вместо этой структуры создается областное казенное госучреждение (ОГКУ) «Представительство Челябинской области при правительстве РФ». В ОГКУ будут работать не госслужащие, а технические специалисты по найму. Функции же останутся прежними: обеспечение взаимодействия губернатора и правительства региона, исполнительных органов власти с правительством РФ и федеральными ведомствами в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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