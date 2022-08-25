Из челябинского правительства уволились два руководителя

26 августа 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подписал два заявления подчиненных об отставке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Алексей Текслер уволил первого замруководителя постпредства Челябинской области в Москве Олега Щегриковича и первого замначальника экспертно-аналитического управления правительства Андрея Кондратьева. Соответствующие постановления опубликованы на интернет-портале официальной информации. «Освободить Щегриковича Олега Харитоновича от замещаемой должности первого заместителя руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы по инициативе гражданского служащего. Освободить Кондратьева Андрея Михайловича от замещаемой должности первого заместителя начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов. В мае ушел с занимаемой должности глава постпредства в Москве. В июле стало известно о ликвидации самого постпредства и радикальном сокращении его штатов до 14 человек. Вместо этой структуры создается областное казенное госучреждение (ОГКУ) «Представительство Челябинской области при правительстве РФ». В ОГКУ будут работать не госслужащие, а технические специалисты по найму. Функции же останутся прежними: обеспечение взаимодействия губернатора и правительства региона, исполнительных органов власти с правительством РФ и федеральными ведомствами в Москве.

Губернатор Алексей Текслер уволил первого замруководителя постпредства Челябинской области в Москве Олега Щегриковича и первого замначальника экспертно-аналитического управления правительства Андрея Кондратьева. Соответствующие постановления опубликованы на интернет-портале официальной информации. «Освободить Щегриковича Олега Харитоновича от замещаемой должности первого заместителя руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы по инициативе гражданского служащего. Освободить Кондратьева Андрея Михайловича от замещаемой должности первого заместителя начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов. В мае ушел с занимаемой должности глава постпредства в Москве. В июле стало известно о ликвидации самого постпредства и радикальном сокращении его штатов до 14 человек. Вместо этой структуры создается областное казенное госучреждение (ОГКУ) «Представительство Челябинской области при правительстве РФ». В ОГКУ будут работать не госслужащие, а технические специалисты по найму. Функции же останутся прежними: обеспечение взаимодействия губернатора и правительства региона, исполнительных органов власти с правительством РФ и федеральными ведомствами в Москве.