В Кремле понадеялись, что Пелоси поможет решит конфликт Армении и Азербайджана

19 сентября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Нэнси Пелоси посетила Армению Фото: Кэмерон Смит, сайт Белого дома новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению может поспособствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Пелоси прилетела в Армению в субботу. Она решила выразить поддержку стране на фоне их конфликта с Азербайджаном. Политик планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Минобороны Армении неделю назад сообщили, что Азербайджан начал обстреливать территорию вблизи границы двух стран. Затем в Азербайджане обвинили Армению в обстреле своей территории. В ходе конфликта погибли 80 граждан Азербайджана, сообщает «Национальная служба новостей».

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению может поспособствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Пелоси прилетела в Армению в субботу. Она решила выразить поддержку стране на фоне их конфликта с Азербайджаном. Политик планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Минобороны Армении неделю назад сообщили, что Азербайджан начал обстреливать территорию вблизи границы двух стран. Затем в Азербайджане обвинили Армению в обстреле своей территории. В ходе конфликта погибли 80 граждан Азербайджана, сообщает «Национальная служба новостей».