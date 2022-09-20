Куйвашев признал, что свердловских школьников не могут защитить от терактов

21 сентября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поручил разобраться с проблемой защищенности школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школы Свердловской области на протяжении нескольких лет не могут обеспечить полным списком мер безопасности от террористических атак. Как заявил губернатор Евгений Куйвашев, до сих пор не во всех учебных заведениях есть физическая охрана или специальные защитные системы. Глава региона потребовал окончательно разобраться с проблемой. «Мы с вами не первый год этим занимаемся, но до сих пор в ходе проверок выявляются недостатки. Самые распространенные из них — отсутствие физической охраны или формальный подход к ее организации, неисправность защитных систем, нарушение ограждения территории. Считаю, что уже пора окончательно закрыть этот вопрос», — сказал Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба. Его слова приводит департамент информполитики региона. Губернатор поручил заложить средства в областном бюджете на решение проблемы. Расходы на обеспечение безопасности будут учтены в казне на 2023 год. В начале года в Екатеринбурге и Свердловской области фиксировали волну сообщений о минировании образовательных учреждений. Суммарно атаке подверглись более 200 школ и детских садов. Позднее выяснилось, что ложные сообщения об угрозе теракта рассылал подросток из Брянской области.

Школы Свердловской области на протяжении нескольких лет не могут обеспечить полным списком мер безопасности от террористических атак. Как заявил губернатор Евгений Куйвашев, до сих пор не во всех учебных заведениях есть физическая охрана или специальные защитные системы. Глава региона потребовал окончательно разобраться с проблемой. «Мы с вами не первый год этим занимаемся, но до сих пор в ходе проверок выявляются недостатки. Самые распространенные из них — отсутствие физической охраны или формальный подход к ее организации, неисправность защитных систем, нарушение ограждения территории. Считаю, что уже пора окончательно закрыть этот вопрос», — сказал Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба. Его слова приводит департамент информполитики региона. Губернатор поручил заложить средства в областном бюджете на решение проблемы. Расходы на обеспечение безопасности будут учтены в казне на 2023 год. В начале года в Екатеринбурге и Свердловской области фиксировали волну сообщений о минировании образовательных учреждений. Суммарно атаке подверглись более 200 школ и детских садов. Позднее выяснилось, что ложные сообщения об угрозе теракта рассылал подросток из Брянской области.