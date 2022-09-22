МИД России закрыл въезд в страну 87 канадским политикам и чиновникам

22 сентября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Представителям канадских властей закрыли въезд в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия вводит персональные санкции в отношении 87 представителей властей Канады. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. «В ответ на … антироссийские санкции, которые коснулись представителей власти, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В числе подпавших под санкции канадцев — главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих Киеву вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур. Всего в список попали 87 деятелей Канады. В том числе — премьер-министр семи провинций страны, лейтенант-губернаторы девяти провинций, руководители военных ведомств и командующие военными частями, президент и генеральный директор компании «Bombardier Inc.» Эрик Мартель, президент и управляющий директор компании «ЗМ Canada» Пенни Уайз (Penny Н. Wise) и руководители еще девяти компаний. Также среди попавших под санкции — супруг министра обороны Канады Джон Нолтон, журналисты и блогеры. В МИД РФ отметили, что санкционный список будет расширен, если Канада примет новые санкции против России и ее граждан. «Исходя из принципа взаимности», — подчеркнули в МИД РФ.

Россия вводит персональные санкции в отношении 87 представителей властей Канады. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. «В ответ на … антироссийские санкции, которые коснулись представителей власти, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В числе подпавших под санкции канадцев — главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих Киеву вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур. Всего в список попали 87 деятелей Канады. В том числе — премьер-министр семи провинций страны, лейтенант-губернаторы девяти провинций, руководители военных ведомств и командующие военными частями, президент и генеральный директор компании «Bombardier Inc.» Эрик Мартель, президент и управляющий директор компании «ЗМ Canada» Пенни Уайз (Penny Н. Wise) и руководители еще девяти компаний. Также среди попавших под санкции — супруг министра обороны Канады Джон Нолтон, журналисты и блогеры. В МИД РФ отметили, что санкционный список будет расширен, если Канада примет новые санкции против России и ее граждан. «Исходя из принципа взаимности», — подчеркнули в МИД РФ.