Путин рассказал, куда смотрит двуглавый орел России

Путин: орел на гербе России смотрит и на юг
Двуглавый орел, изображенный на государственном гербе, символизирует не только устремленность страны на запад и восток, но и на юг. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Вы сказали про то, что наш орел куда смотрит: восток, запад. Есть еще и Юг», — заявил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.

С 3 по 6 сентября проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В форуме принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке как основа для обеспечения мира и процветания.

URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».

