Путин рассказал, куда смотрит двуглавый орел России

Двуглавый орел, изображенный на государственном гербе, символизирует не только устремленность страны на запад и восток, но и на юг. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Вы сказали про то, что наш орел куда смотрит: восток, запад. Есть еще и Юг», — заявил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.
С 3 по 6 сентября проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум. В форуме принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2025 году ключевой темой мероприятия стало сотрудничество на Дальнем Востоке как основа для обеспечения мира и процветания.
URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.