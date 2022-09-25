Байден пообещал России новые санкции из-за референдумов

25 сентября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Джо Байден грозит России новыми экономическими ограничениями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден заявил, что Россия получит новые санкции из-за референдумов, проводимых в Донбассе. Информацию приводит иностранное издание AA. «Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические санкции», — говорится в заявлении. Байден также пообещал продолжать оказывать Украине помощь. Санкционное давление Запада усилилось после начала российской вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению мирных жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В России по просьбе президента РФ Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. В свою очередь, ограничения повлияли в первую очередь на тех, кто их вводил: так в Европе начался сильнейший энергетический кризис, а в США все чаще жалуются на выросшую инфляцию. В результате действий ВС РФ с весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народных республик, ЛНР освобождена полностью. Теперь на освобожденных территориях проводятся референдумы по вопросу вхождения в состав России. Голосование продлится до 27 сентября. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%, в Луганской народной республике — 45,86%, в Запорожской области — 36,54%, в Херсонской области — 31,79%, сообщили в Общественной палате РФ. Информацию передает RT. Прогнозируется финальная явка до 80% избирателей, дополняет Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден заявил, что Россия получит новые санкции из-за референдумов, проводимых в Донбассе. Информацию приводит иностранное издание AA. «Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические санкции», — говорится в заявлении. Байден также пообещал продолжать оказывать Украине помощь. Санкционное давление Запада усилилось после начала российской вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению мирных жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов. В России по просьбе президента РФ Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. В свою очередь, ограничения повлияли в первую очередь на тех, кто их вводил: так в Европе начался сильнейший энергетический кризис, а в США все чаще жалуются на выросшую инфляцию. В результате действий ВС РФ с весны этого года под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народных республик, ЛНР освобождена полностью. Теперь на освобожденных территориях проводятся референдумы по вопросу вхождения в состав России. Голосование продлится до 27 сентября. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%, в Луганской народной республике — 45,86%, в Запорожской области — 36,54%, в Херсонской области — 31,79%, сообщили в Общественной палате РФ. Информацию передает RT. Прогнозируется финальная явка до 80% избирателей, дополняет Pravda.Ru.